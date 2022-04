BAM! Popauteurs, de beroepsvereniging voor Nederlandse artiesten, heeft binnen een etmaal al "vele tientallen" meldingen ontvangen van artiesten die zeggen niet of slecht betaald te zijn na optredens in radio- en televisieprogramma's van de NPO. Dat laat BAM!-voorzitter Arriën Mollema vrijdag aan ANP weten.

BAM! wil in beeld krijgen hoeveel artiesten een "eerlijke vergoeding" mislopen als zij optreden in radio- en televisieprogramma's van de NPO. Daarom heeft de organisatie een meldpunt in het leven geroepen waarop artiesten anoniem hun ervaringen en klachten kunnen delen. De website is donderdag online gegaan.

Het grote animo voor het meldpunt verrast ook BAM!, erkent Mollema. "Vaak durven artiesten niets te zeggen, uit angst niet meer teruggevraagd te worden", stelt hij.

Volgens de beroepsvereniging moet ook de NPO zich houden aan de Fair Practice Code. Daarin is overeengekomen dat artiesten een "eerlijke vergoeding" moeten krijgen voor hun werk.

Van artiesten hoort BAM! dat de publieke omroep zich in de praktijk niet altijd aan de code houdt. "En dat terwijl artiesten veel investeren in hun optredens. Ze maken reiskosten, repetitie-uren, huren technici en bandleden in, en dat (vaak) allemaal uit eigen zak", aldus de beroepsvereniging.

BAM! is hierover in gesprek met de NPO en heeft te horen gekregen dat de organisatie het wil weten als er misstanden zijn. Een woordvoerder van de NPO liet donderdagavond weten dat omroepen zelf moeten beoordelen wat een "redelijke vergoeding" is voor een artiest die optreedt in een programma. "Wat redelijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval en is ter beoordeling aan de betreffende omroep", aldus de zegsman.