Ilse DeLange en Matthijs van Nieuwkerk gaan een nieuw tv-programma over muziek presenteren. In Pop 22 gaan verschillende Nederlandse artiesten voor publiek en voor elkaar spelen. Het programma is vanaf donderdag 19 mei bij BNNVARA op NPO1 te zien.

BNNVARA meldt dat Van Nieuwkerk en DeLange het programma "vanaf de avontuurlijkste middenstip van Nederland presenteren, met om hen heen een etalage van onze Nederlandse popmuziek in de breedste zin van het woord". Pop, rock, soul, hiphop en dance moeten in Pop 22 samenkomen.

Het presentatieduo is op dit moment nog op zoek naar publiek dat de opnames wil bijwonen, blijkt uit een oproep van DeLange op Instagram. Daarbij deelt de zangeres verder dat in ieder geval Froukje, Davina Michelle en DI-RECT hun opwachting zullen maken in de show.

Het programma wordt volgende week dinsdag en woensdag opgenomen in tv-studio's in Almere.