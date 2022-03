Sinds de start van het traditionele tv-seizoen, dat in september vorig jaar begon, wordt er gemiddeld 20 procent minder televisie gekeken. Ook keken mensen minder naar streamingdiensten, blijkt donderdag uit een kwartaalrapport van mediabureau GroupM, de grootste advertentie-inkoper van Nederland. Volgens het bureau zet de trend dat er minder wordt tv-gekeken door.

Dit jaar werd in de eerste drie maanden van het jaar 16 procent minder live televisie gekeken. Dat ging om gemiddeld 84 minuten vanaf 18.00 uur. Uit het rapport blijkt verder dat er 25 minuten uitgesteld wordt gekeken, wat 10 procent meer is dan vorig jaar.



Een opmerkelijke trend is volgens GroupM dat er wel steeds meer mensen op de grote zenders NPO1, RTL 4 en SBS6 afstemmen. Vóór de coronacrisis werd vooral meer gekeken naar kleinere en nichezenders.

Uit het rapport blijkt verder dat de forse groei in kijktijd die RTL 4 vorig jaar had, in het eerste kwartaal tot stilstand is gekomen.

Dat komt doordat er in de afgelopen weken onder meer door de oorlog in Oekraïne meer naar het NOS Journaal van 20.00 uur in plaats van het RTL Nieuws van 19.30 uur op RTL 4 wordt gekeken. Het NOS Journaal van 20.00 uur "blijkt in oorlogstijd een baken van vertrouwen", aldus GroupM. Daarnaast speelt het staken van The voice of Holland na alle schandalen ook een rol.

RTL 4 is groter dan alle Talpa-zenders bij elkaar

Met 18 procent marktaandeel (en 22,3 procent in de commerciële doelgroep 25-54 jaar) blijft RTL 4 wel groter dan alle zenders van Talpa Network (SBS6, Net5, Veronica en SBS9) bij elkaar opgeteld.

SBS6 ziet wel een duidelijke stijging als gevolg van het miljoenenpubliek dat VI Vandaag (nu Vandaag Inside) aanvankelijk trok. De laatste weken zijn de cijfers, onder meer door de komst van Arjen Lubach op NPO1, wel gedaald naar gemiddeld 700.000 à 800.000 per avond.

Opmerkelijk is verder dat er ook 10 procent minder wordt gekeken naar streamingdiensten, terwijl recent juist Viaplay en HBO Max de Nederlandse markt hebben betreden.

"Misschien is dat ook juist de reden", zegt Jim Leeuw van GroupM. "Consumenten moeten tientjes stapelen met abonnementen en moeten steeds meer moeite doen om content te vinden. Terwijl het aanbod versnippert, rijzen de kosten de pan uit. Als je álles wilt zien in Nederland, ben je 200 euro per maand kwijt.

Adverteerders besteden recordbedrag

Adverteerders laten zich niet weerhouden door de mindere kijktijd en hebben een recordbedrag aan advertenties gekocht op televisie. Volgens cijfers van tv-organisatie Screenforce gaat het om 903 miljoen euro in 2021. Dit zijn de tv-spotjes in de reclameblokken (85 procent van het totaal), branded content (sponsoring van programma's) en online video bij elkaar opgeteld.

GroupM verwacht dat in 2022 de reclamebestedingen op televisie met 7,5 procent verder gaan stijgen, naar een nieuwe recordhoogte van 950 miljoen tot 1 miljard euro. Ter vergelijking: de bestedingen lagen tien jaar lang tussen de 800 en 850 miljoen euro.

Het WK voetbal dat dit jaar in november begint, kan voor een extra impuls zorgen als het Nederlands elftal ver komt. De totale advertentiebestedingen bij alle media in Nederland schat GroupM op 6,5 miljard euro. Daarvan gaat meer dan de helft naar online.