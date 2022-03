Eilandpraat, het napraatprogramma van Expeditie Robinson, stopt. De uitzendingen trokken te weinig kijkers, maakt presentator Luuk Ikink donderdag bekend op Twitter. Zo keken er vorige week 280.000 mensen, terwijl Expeditie Robinson 729.000 kijkers trok.

"Vanavond helaas geen Eilandpraat meer op RTL 4! Kan er allemaal mooie praatjes bij bedenken, maar het scoorde gewoon niet goed genoeg. Bij deze editie van Expeditie Robinson is er kennelijk wat minder behoefte om na te praten. Dus vanavond begint Jinek direct ná Expeditie!", schrijft Ikink.

Eilandpraat is dit seizoen nog wel online te volgen. Op RTL.nl wordt de reeks afgemaakt. "En dat wil je eigenlijk best graag zien, want de Expeditie wordt spectaculair de komende weken!"

Het napraatprogramma wordt sinds 2017 gemaakt. Eilandpraat werd eerst op RTL 5 uitgezonden, maar verhuisde vorig jaar naar RTL 4. Vorige maand werd de show eenmalig op RTL Z uitgezonden toen Jinek eerder begon vanwege de ontwikkelingen in Oekraïne. Toen keken slechts 37.000 mensen naar het programma.

Het huidige seizoen van Expeditie Robinson, waarin oud-deelnemers een tweede kans krijgen, wordt minder goed bekeken dan de seizoenen hiervoor. Gemiddeld trokken eerdere seizoenen wekelijks tussen de een en anderhalf miljoen kijkers. Het zogeheten All Stars-seizoen was eigenlijk bestemd voor streamingdienst Videoland, maar door het verschuiven van enkele programma's vanwege het annuleren van The voice of Holland kwam er ruimte in de programmering.