De persvrijheid in Griekenland staat onder druk, aldus een eerder deze week verschenen rapport van het European Centre for Press and Media Freedom. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de bedreigde Nederlandse journalist Ingeborg Beugel, die eind vorig jaar uit het land vluchtte en nu weer is teruggekeerd naar Griekenland.

Flinke intimidatie van journalisten is volgens het rapport in Griekenland aan de orde van de dag. Bovendien investeert de Griekse regering miljoenen in "media die reclame voor ze maken". Sinds de rechts-conservatieve premier Kyriakos Mitsotakis er de scepter zwaait, is er veel minder persvrijheid en is de mediabranche gepolariseerd.

Griekenland is op de World Press Freedom-ranglijst het op drie na slechtst presterende land in de EU. Het rapport rept over de moord op misdaadverslaggever Giorgos Karaivaz en het traag verlopende onderzoek. Daarnaast worden media en journalisten beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Het Griekse parlement nam in november zelfs een wet aan die het verspreiden van nepnieuws strafbaar stelt.

Ingeborg Beugel onderschrijft de conclusies van de onderzoekers. Ze woont en werkt al veertig jaar in Griekenland, maar ondervond nog nooit zo'n tegenstand als sinds het aantreden van Mitsotakis in 2019. Sinds 2012 doet ze verslag van het vluchtelingendrama op en rondom de Griekse eilanden. Vorig jaar moest ze het land halsoverkop verlaten, nadat ze op straat verschillende keren ernstig bedreigd was.

De aanleiding was de kritiek op de Griekse premier Mitsotakis die ze op een persconferentie had geleverd. Beelden van Beugel, die tijdens de bijeenkomst een rode hoed droeg, gingen viral op sociale media.

'Praktijken die je in China en Rusland verwacht, maar dit is de EU'

Beugel maakt zich onder meer grote zorgen over de nieuwe regel op grond waarvan de regering kan bepalen wat fake news is. Beugel: "Zeg je er iets van, dan riskeer je 25 jaar gevangenisstraf." De regering steekt veel geld in de pers die positief over ze schrijft, terwijl de onafhankelijke pers het zwaar heeft. Beugel wil daarom onafhankelijke Griekse journalisten oproepen om zich te gaan organiseren. "Nederland heeft een prachtige journalistenvakbond, de NVJ. Dat kent Griekenland niet."

Beugel noemt de intimidatie aan het adres van Griekse en buitenlandse journalisten een groot probleem. Ook zij heeft daar na haar terugkeer in Griekenland last van. "Je wordt afgeluisterd, je materiaal wordt afgepakt. Een Nederlandse collega werd zelfs onderworpen aan een vaginale inspectie. Dat zijn praktijken die je in China en Rusland verwacht, maar dit is de Europese Unie."

'Niemand valt over de uitspraken van Rutte'

Ze hekelt daarom minister-president Mark Rutte, die vorig jaar op een persconferentie met Mitsotakis geen afstand nam van het beleid van zijn Griekse ambtgenoot.

Ze confronteerde hem ermee en Rutte antwoordde dat hij het volste vertrouwen heeft in de Griekse premier en dat Griekenland een rechtvaardig vluchtelingenbeleid voert.

Beugel: "Niemand valt over dit soort uitspraken. Het is bizar dat de Tweede Kamer hem daar niet op heeft aangesproken. Zo ebt het weg. Maar ik blijf strijdbaar."

De Griekse regering heeft nog niet op het rapport gereageerd.