De tv-zender Spike verdwijnt van de Nederlandse televisie. Vanaf 24 mei krijgt het kanaal de naam Paramount Network.

De programmering van Paramount Network bestaat onder andere uit de series Yellowstone met Kevin Costner, Elementary met Lucy Liu en Johnny Lee Miller en Star Trek: Enterprise. Ook gaat de zender films uitzenden, zoals de tv-première van de animatiefilm Sonic the Hedgehog.

Spike was sinds 2015 in Nederland op tv. In andere landen werden Spike-zenders al eerder getransformeerd tot Paramount Network.



Paramount Network zit vanaf eind mei in het basispakket van alle grote aanbieders zoals Ziggo en KPN.