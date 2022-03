De NPO wil ondemanddienst NPO Start uitbreiden met de programma's van haar andere kanalen en programma's daar ook eerder of exclusief gaan aanbieden. De Autoriteit Consument & Markt ACM ziet in de plannen geen risico's voor de concurrentie.

De NPO wil later dit jaar kanalen zoals NPO3 en FunX toevoegen. Verder wil de NPO unieke content gaan brengen die niet per se op tv te zien is. Sommige programma's komen dus eerder of exclusief op NPO Start.



De plannen van de NPO hebben volgens de ACM geen of slechts een beperkt effect op de concurrentie op de diverse markten waar de NPO op actief is. Dat advies heeft de concurrentiewaakhond gegeven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).



Volgens de ACM is de audiovisuele markt een groeiende markt waarbij er genoeg vraag en aanbod blijft voor producenten en inkopers van onder meer tv-programma's. "De inhoud van NPO Start moet wel toegankelijk blijven voor zoveel mogelijk consumenten en aanbieders van televisiezenders zoals KPN en Ziggo", laat de ACM weten.

Bij de plannen wordt het vooruitkijken van programma's en de beschikbaarheid van de inhoud exclusief gemaakt voor de streamingdienst. "Dat zal het aantal kijkers van andere aanbieders van audiovisuele diensten niet aantasten", verwacht de ACM.

Naast de ACM brengen ook het Commissariaat voor de Media en de Raad voor de Cultuur een advies uit in Den Haag. Staatssecretaris van media Gunay Uslu werkt momenteel aan een ontwerpbesluit over de plannen van de NPO. Naar verluidt is daar snel groen licht voor.



Een woordvoerder van de NPO laat weten dat de publieke omroep het besluit van de staatssecretaris afwacht. Een woordvoerder van de staatssecretaris zegt dat het ontwerpbesluit naar verwachting volgende week wordt gepubliceerd in de Staatscourant.