Nikkie de Jager maakt zaterdagavond haar debuut als presentatrice van een grote entertainmentshow, helemaal in haar eentje. De succesvolle YouTuber en ondernemer presenteerde eerder het Eurovisie Songfestival en maakt voor AVROTROS het programma Make-up Cup, maar in gesprek met NU.nl vertelt ze de zaterdagavond een belangrijke eer te vinden. "Heel bijzonder vind ik het, een trans vrouw op die plek."

"Het is goed dat jij daar niet zo bij stil hebt gestaan en het is ook heel fijn als meer mensen dat niet doen. We hebben al zoveel gewonnen op dit gebied. Maar voor mij is het wel echt een bijzonder moment, ja", aldus De Jager, die vanavond in de eenmalige show De Enige Echte te zien is.

"Als kind keek ik altijd naar dit soort shows, met het hele gezin op de bank. In die tijd zag ik niemand die was zoals ik. Dat dat nu wel gaat gebeuren voor trans kinderen in Nederland, vind ik wel een moment. Het is zo belangrijk om te weten als kind: het is goed hoe ik me voel en alles is mogelijk. Het is heel progressief van RTL, vind ik. Ik heb me wel afgevraagd: wat vindt Nederland daar nou van? Ik ben ook wel benieuwd naar de reacties."

Op sociale media volgen wat de mensen vinden, doet De Jager echter niet. "Welnee, haha. Twitter maakt je alleen maar ongelukkig op dit soort momenten. Ik luister naar de mensen om me heen en natuurlijk ben ik benieuwd naar de kijkcijfers. Maar daar hoef ik het niet voor te doen: die views kan ik op een andere plek ook wel halen. En daarbij: ik sta recht tegenover Heel Holland Bakt, daar ga ik het echt niet van winnen hoor, haha. Het is gewoon heel erg fijn dat ik deze kans heb gekregen."

“Wat vindt Nederland daar nou van?”

De Jager vond presenteren in haar eentje heerlijk

De Enige Echte volgt vier bekende Nederlanders, onder wie Maik de Boer en Romy Monteiro, die proberen heel goed te worden in iets dat ze eerder niet konden. Na weken van trainen - op bijvoorbeeld het bespelen van een drumstel - treden ze met vier anderen op. Die vier anderen zijn professionals en dragen net als de BN'ers een masker van het gezicht van die beroemdheid. Het is aan de panelleden Caroline Tensen, Edson de Graça en Jamai Loman om te raden wie van de vijf de échte BN'er is.

Voor De Jager is het de eerste keer dat ze zo'n grote show helemaal in haar eentje mag presenteren. Dus kan ze niet terugvallen op Chantal Janzen of Jan Smit, zoals dat wel kon tijdens het Songfestival. Erg vond ze dat niet: "Welnee, ik vond het heerlijk, haha. Ik ben best wel een controlfreak en nu kon ik alles precies zo sturen als ik het lekker vind. Ingrijpen op de momenten waarvan ik dacht: nu moet er vaart in. Of even schakelen met de panelleden, zodat de kijker ook weer weet hoe het zit. Het was een voordeel dat het niet live was, want als het dan fout gaat, kun je ingrijpen. Maar gelukkig was dat niet nodig. Ik ben er ook ingegaan met het idee dat het wel live was, dan moet alles in één keer goed gaan."

Afwisseling is het fijnst

De Enige Echte is eenmalig, maar de week erna verschijnt De Jager weer op RTL 4. Dan in het programma Make Up Your Mind, waarin bekende Nederlanders worden getransformeerd tot dragqueen. Na een eenmalige show in 2021 is het programma nu uitgebreid. De Jager en Fred van Leer schuiven wederom aan als panelleden.

"Heerlijk vind ik het, van die raadspelletjes: Wie is het? Maar ik vind het met The Masked Singer altijd veel te lang duren, ik wil gewoon antwoorden. Dat heb je met Make Up Your Mind dus wel: iedere week doen er vijf BN'ers mee en van de vier die niet naar de finale doorgaan, hoor je direct wie het nou is."

De afwisseling tussen presentatrice en panellid vindt De Jager, naast haar werk op sociale media en haar eigen bedrijf Nimya, het prettigst. Meer eigen shows ziet ze zeker zitten. "Maar laten we eerst maar eens even kijken wat mensen vinden van De Enige Echte. Dan gaan we daarna wel weer verder met plannen."

De Enige Echte is zaterdag 2 april om 20.00 uur te zien bij RTL4. Make-Up Your Mind vanaf 9 april om 21.30 uur bij dezelfde zender.