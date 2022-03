DPG Media, eigenaar van onder meer AD, de Volkskrant, NU.nl en Qmusic, heeft een sterk 2021 achter de rug. De omzet steeg met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder naar 1,9 miljard euro. De nettowinst bedroeg 228 miljoen, een stijging van 28 procent. Ook zag het concern het aantal betalende abonnees vorig jaar toenemen.

De groei van het mediaconcern is er op de meeste fronten, zoals bij nieuwsmedia als AD, de Volkskrant en NU.nl. Het totale aantal betalende abonnees steeg naar 1,8 miljoen, een toename van 5 procent. Het gaat daarbij om zestien landelijke en regionale kranten. DPG Media meldt niet welke kranten specifiek groeiden.

Het bereik van NU.nl steeg met 5 procent en de advertentieomzet van de site groeide met 28 procent. De totale digitale advertentie-inkomsten van DPG Media groeiden met een kwart.

Ook boekte DPG Media successen met radio (Qmusic) en tv in België. In 2021 werd de voorgenomen acquisitie van RTL België aangekondigd, in samenwerking met het Belgische mediabedrijf Groupe Rossel. RTL België is de marktleider in commerciële televisie. Naar verwachting wordt deze transactie op zeer korte termijn afgerond.

Plannen rond een overname van RTL Nederland gingen vorig jaar niet door, omdat het Nederlandse mediabedrijf besloot te fuseren met Talpa Network, het bedrijf van John de Mol. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bestudeert deze fusieplannen nog.

Volgens Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, boekte DPG Media "een uitzonderlijk resultaat in een uitzonderlijke tijd". "In een jaar dat nog grotendeels beïnvloed werd door de pandemie, waren nieuws- en entertainmentmedia opnieuw erg in trek bij lezers, kijkers en luisteraars." Daarnaast zag hij dat de verdere digitalisering van het bedrijf vruchten afwerpt en dat er een krachtig herstel van de advertentiemarkten voor radio en tv was.

Wel maakt Roddenhof zich zorgen over dit jaar. "Zoals zoveel bedrijven kampen we met snel stijgende grondstof- en energieprijzen, een hoge inflatie en een enorme schaarste aan personeel. Dit zal druk zetten op de kosten en het resultaat van DPG Media in 2022." De CEO zegt wel vast te houden aan de huidige "succesvolle" koers.