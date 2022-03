Viaplay heeft sinds de introductie op 1 maart in de eerste drie weken 1.868.000 kijkers van dertien jaar en ouder bereikt, blijkt uit berekeningen van marktonderzoekbureau GfK. Volgens het bureau trok het eerste raceweekend van de Formule 1 een miljoen bezoekers naar de app en website van de streamingdienst.

Viaplay bemachtigde vorig jaar de rechten voor de Formule 1-uitzendingen. In de aanloop naar de eerste race van het huidige seizoen nam volgens GfK het online bereik in de eerste drie weken van maart steeds verder toe.



De piek in het bereik lag in het eerste raceweekend van de Formule 1 in Bahrein, van vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart, met meer dan een miljoen personen. Het bereik is volgens GfK het grootst onder 35- tot 49-jarigen. Daarnaast kijken er vooral mannen.

Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen luisterde 18 procent van de kijkers naar het commentaar van Olav Mol op Grand Prix Radio terwijl ze naar de uitzending keken op Viaplay of F1 TV.

Vooral de kijkers van internationale aanbieder F1 TV gaven de voorkeur aan Mol. F1 TV zou in de eerste drie weken van maart 650.000 kijkers hebben getrokken.

Viaplay deelt zelf officieel geen kijkcijfers of gegevens over het aantal abonnees, zegt een woordvoerder. Eerder analyseerden de Stichting KijkOnderzoek (SKO) en mediabureau GroupM hoeveel mensen er naar de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen hadden gekeken. Volgens SKO zou het gaan om 1,8 miljoen mensen, wat ongeveer 700.000 minder is dan bij de openingsrace van vorig jaar. GroupM spreekt van een miljoen minder kijkers.