Er komt toch geen vervolg op de documentairereeks De kinderen van Ruinerwold van Jessica Villerius. Edino van Dorsten (links op de foto) vertelt in Veronica Superguide dat de opnames op zijn eigen verzoek voortijdig zijn gestaakt.

"De vraag naar een vervolg kwam vanuit de zender. Zij hebben succes gehad met de documentaire en willen mensen graag laten zien hoe het nu met ons gaat. Maar het voelt als net niet genoeg reden om weer ons hele leven op z'n kop te zetten", aldus de 29-jarige Van Dorsten.

"We hadden een duidelijk doel met de documentaire, maar niet met een nieuwe serie. Dan wordt het een soort reallifesoap en dat voelt niet oké. Mijn oudste broer en jongere broertjes en zusjes zouden er sowieso niet aan meedoen. Dan is het weer aan die drie overgebleven types, onder wie ik, om te vertellen hoe het met ons gaat. Dat zie ik niet echt voor me."

In De kinderen van Ruinerwold vertelt Van Dorsten samen met twee broers en een zusje over de strenge opvoeding van hun vader waarbij invloeden van buitenaf zoveel mogelijk werden geweerd. De documentaire won vorig jaar de Gouden Televizier-Ring en niet snel daarna kondigde documentairemaker Villerius een vervolg aan.