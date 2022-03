HP/De Tijd gaat na 31 jaar weg bij uitgever Audax, het moederbedrijf van onder meer AKO en Bruna. Audax is volgens de makers van het opinieblad inmiddels meer een logistieke en retailorganisatie. "Daarin past geen rol meer van een uitgever."

In overleg met hoofdredacteur Tom Kellerhuis wordt HP/De Tijd vanaf nu ondergebracht bij Het Vrije Woord. Directeur Hubert de Leeuw van Audax heeft die stichting zonder winstoogmerk opgericht.



Audax is moederbedrijf van onder meer de winkels van AKO en Bruna en heeft ook een logistieke tak. Daarnaast geeft het bedrijf uit het Noord-Brabantse Gilze ook tijdschriften uit. Naast HP/De Tijd zijn dat de bladen Weekend, Vriendin, Party, Santé, Glossy, Royalty en Mijn Geheim.



De uitgeeftak is in de loop der jaren wel steeds minder bladen gaan uitgeven. Zo stopte Audax vorig jaar met de jeugdtijdschriften Hitkrant, GIRLZ en CosmoGIRL!, omdat deze bladen niet meer rendabel waren.

Oplage opiniebladen daalt al jaren

Het segment van opiniebladen blijkt de laatste jaren flink uitgehold, met dalende oplages. De tijdschriften kampen met concurrentie van nieuws- en opiniesites. Er zijn nog vier titels over: EW (voorheen Elsevier), De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en HP/De Tijd.

EW is het meest gelezen opinieblad met een betaalde oplage van ruim 48.000 exemplaren in 2021. Vrij Nederland heeft nog een gedrukte oplage van ruim 15.000, terwijl HP/De Tijd het kleinste opinieblad is met ruim 14.000 exemplaren, blijkt uit cijfers van meetinstituut NOM. De drie opiniebladen zagen hun oplage in 2021 verder teruglopen.

Alleen De Groene Amsterdammer wist een stijging te noteren en heeft nu een oplage van ruim 28.000 exemplaren.