Disney heeft zich alsnog fel uitgesproken tegen de antihomowet die is aangenomen in de Amerikaanse staat Florida. Eerder hield het entertainmentconcern zich op de vlakte over de omstreden Don't say gay-wet, die het basisscholen verbiedt om het in de les over seksuele oriëntatie of genderidentiteit te hebben.

"De Don't say gay-wet had nooit aangenomen mogen worden en Disney zal zich ervoor inzetten dat de wet herroepen wordt", meldde Disney maandag in een verklaring, enkele uren voordat de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis van Florida de wet ondertekende.



"Ons doel als bedrijf is dat deze wet wordt ingetrokken of door de rechtbank wordt vernietigd. We blijven organisaties ondersteunen die eraan werken om dat te bereiken. We komen op voor de rechten en veiligheid van lhbtiq+-leden van de Disney-familie, evenals de lhbtiq+-gemeenschap in Florida en in het hele land."



Disney kreeg eerder veel kritiek omdat het zich als een van de grotere werkgevers in Florida niet uitsprak tegen de wet. Het bedrijf heeft in het verleden juist vaak zijn steun uitgesproken voor de lhbtiq+-gemeenschap.

Disney trok zich de golf van kritiek aan en maakte vervolgens bekend te stoppen met politieke donaties in Florida. Ook kondigde topman Bob Chapek toen aan 5 miljoen dollar (zo'n 4,5 miljoen euro) te doneren aan de Human Rights Campaign en andere organisaties om de rechten van lhbtiq+'ers te beschermen.

Gouverneur DeSantis liet bij de ondertekening weten zich weinig aan te trekken van de kritiek. "Het kan me niet schelen wat Hollywood zegt of wat grote bedrijven zeggen. Ik krabbel niet terug."