De Russische onafhankelijke krant Novaja Gazeta stopt voorlopig na een nieuwe waarschuwing van Russische autoriteiten. Media in Rusland mogen de Russische invasie van Oekraïne geen oorlog noemen, maar in verbloemende taal slechts een "speciale militaire operatie". De hoofdredacteur van de krant, die vorig jaar een Nobelprijs voor de Vrede won, wil weer beginnen als de "operatie" is afgelopen.

Novaja Gazeta geldt als een van de laatste onafhankelijke bolwerken onder de groeiende dictatuur van president Vladimir Poetin. Het dagblad ruimde onlangs nog de gehele voorpagina in voor een eerbetoon aan Marina Ovsyannikova wegens haar antioorlogsprotest tijdens het journaal op de Russische staatstelevisie. De krant drukte de foto van Ovsyannikova met het plakkaat dat ze voor de camera hield zo groot mogelijk af. Het woord oorlog, dat driemaal in de tekst voorkwam, was onleesbaar gemaakt om te voorkomen dat er zou worden ingegrepen.

De hoofdredacteur van de krant, Dmitry Muratov, was vorig jaar een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Het dagblad, dat gedrukt en online verschijnt, moest eerder al teksten over de strijd van zijn website verwijderen.

De Europese Unie noemt het besluit van Novaja Gazeta om de activiteiten op te schorten "het resultaat van de systematische onderdrukking van onafhankelijke media in Rusland, inclusief internationale media en sociale mediaplatforms, door de Russische autoriteiten", aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell. "Deze mediacensuur is gekoppeld aan de manipulatie en desinformatie van het Russische publiek door staatsgecontroleerde mediakanalen in het kader van Ruslands ongerechtvaardigde oorlog in Oekraïne."

Borrell looft Muratov en noemt de krant een journalistiek instituut. Hij herinnert eraan dat zes journalisten van Novaja Gazeta hun "moedige werk" de afgelopen jaren met hun leven hebben moeten bekopen. "De EU zal doorgaan met de desinformatiecampagnes van het Kremlin te bestrijden en onafhankelijke media en journalisten te steunen", verklaart hij.