Twan Huys gaat in het nieuwe seizoen van College Tour in gesprek met onder anderen Tim Hofman, Ireen Wüst en Christine Lagarde. De andere drie gasten worden op een later moment bekendgemaakt, meldt KRO-NCRV.

Het nieuwe seizoen is vanaf 24 april te zien bij NPO2. Studenten kunnen zich nu aanmelden als ze aanwezig willen zijn bij de interviews.

In College Tour praten vooraanstaande Nederlandse en internationale gasten over hun werk en persoonlijke leven. Presentator Hofman is op 25 april te zien, dertienvoudig olympisch medaillewinnaar Wüst op 15 mei en president van de Europese Centrale Bank Lagarde op 22 mei.

In het verleden waren onder anderen kickbokser Rico Verhoeven, advocaat Benedict Ficq en zanger Ed Sheeran te gast.