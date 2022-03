Radiozender KINK heeft een kort geding tegen de noodverlenging van de nationale FM-frequenties verloren. De bestuursrechter in Rotterdam ziet "geen spoedeisend belang" voor de zaak en verwijst KINK hiermee naar een bodemprocedure rond de FM-frequenties in juni.

KINK ging in beroep tegen het besluit van het kabinet om de landelijke FM-frequenties voor de derde keer te verlengen. Het ministerie van Economische Zaken kwam daarmee tegemoet aan commerciële radiozenders die nu op de FM uitzenden.

Die hadden om een noodverlenging gevraagd vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de radioadvertentiemarkt. De FM-frequenties zullen per 1 september 2022 voor drie jaar verlengd worden.

KINK protesteert daartegen en stapte naar de bestuursrechter. De zender is nu alleen digitaal te horen en heeft naar eigen zeggen geen eerlijke kans gekregen om een FM-frequentie af te dwingen via een veiling.

Recent kreeg KINK alsnog bijval van Qmusic, een van de zenders waarvan de FM-frequentie wordt verlengd. Qmusic vindt een noodverlenging niet meer nodig, omdat de radioadvertentiemarkt onlangs spectaculair gegroeid is.

Het kort geding van KINK diende twee weken geleden in Rotterdam. KINK wilde niet wachten op de bodemprocedure tegen de noodverlenging die pas in juni dient en vond dat er haast geboden was, omdat de FM-frequenties al in september verlengd worden.

De bestuursrechter oordeelde maandagochtend anders. Zij vindt dat er nu geen spoedeisend belang is, waardoor KINK de bodemzaak in juni toch moet afwachten.