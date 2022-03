Ivo Niehe heeft zondagochtend met zijn eerste aflevering van Ivo op Zondag 344.000 kijkers getrokken. Het programma staat daarmee op de 23e plek in de lijst van best bekeken uitzendingen van de dag.

Kunst en cultuur, ontmoetingen met kunstenaars en het levensverhaal van iconen op basis van Niehes eigen archief staan centraal in het programma, dat wekelijks om 11.00 uur te zien is op NPO1. Niehe praat de uitzending aan elkaar vanuit een studio die is ingericht als huiskamer, compleet met knisperend haardvuur.

In de eerste aflevering waren onder anderen De slimste mens-presentator Philip Freriks en Maestro-winnaar sor te gast. De 75-jarige Niehe zei eerder dat hij "tussen twee zeer informatieve programma's even samen met u de zinnen wil verzetten", doelend op WNL Op Zondag en Buitenhof.

Niehe presenteerde in januari de laatste aflevering van zijn TV Show, die na veertig jaar stopte. In de laatste aflevering was André van Duin te gast, de meest geziene gast in het programma. De slotaflevering wist zo'n 1,4 miljoen kijkers te trekken.

Het best bekeken programma van de zondag was Boer zoekt Vrouw op NPO1, dat zo'n 2,9 miljoen kijkers trok.