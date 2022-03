Ruud de Wild is dit jaar de verteller van The Passion. De radio-dj zal het paasverhaal vertellen tijdens de uitzending vanuit Doetinchem. Met De Wild is de cast compleet. The Passion is op 14 april te zien op NPO1.

"Het paasverhaal ken ik al sinds mijn jeugd", zegt De Wild. "Het is niet alleen een religieus verhaal, ook maatschappelijk heeft het ons nog veel te zeggen in deze tijd. Als verteller in The Passion wil ik mij net zo onderzoekend opstellen als in mijn podcasts. Ik weet de antwoorden ook niet, maar ik stel me ervoor open. Het thema Alles komt goed?! is inmiddels mijn levensmotto. Niet alles hoeft altijd desastreus fout te gaan. Het leven is te kort voor gedoe."

Soy Kroon speelt Jezus, Maria wordt vertolkt door Noortje Herlaar en Judas door Dennis Weening. Verder zal Thomas Cammaert de rol van Petrus op zich nemen en speelt Kim-Lian van der Meij het personage Maria Magdalena, dat voor het eerst voorkomt in The Passion. Pontius Pilatus wordt gespeeld door Sabri Saad El Hamus en Sosha Duysker is verslaggever.