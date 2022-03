Joost Spijkers heeft zondagavond in Theater Bellevue in Amsterdam de Annie M.G. Schmidtprijs ontvangen. De zanger en acteur won deze onderscheiding voor het indrukwekkendste Nederlandse theaterlied van het jaar met Welkom Thuis, uit zijn voorstelling Hotel Spijkers.

Spijkers, schrijver Peer Wittenbols en componisten Arend Niks en Andreas Suntrop kregen uit handen van juryvoorzitter Jurrian van Dongen een bronzen beeld en een geldbedrag van 3.500 euro. De jury, met daarin ook onder anderen Cor Bakker en Eva Bauknecht, was lovend over Welkom Thuis.

"Er bestaan veel liedjes over dit fenomeen, maar zelden kwam De Dood zelf aan het woord. En dan blijkt De Dood ook nog vileiner, sadistischer en met meer willekeur werkzaam dan we ons hadden verbeeld. Maar hij stopt ook genoeg zwarte humor in zijn intentieverklaring, zodat we willen blijven luisteren", staat in het rapport.

De vijf andere genomineerden waren Richard Groenendijk, Wende Snijders, Lisa Loeb, Peter van Rooijen en Janne Schra. Vorig jaar won het duo Yentl en de Boer.

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1991 uitgereikt door het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur aan een tekstschrijver, componist en uitvoerder voor het beste theaterlied van het voorgaande jaar.