Het oefenduel in de aanloop naar het WK voetbal tussen Nederland en Denemarken heeft zaterdagavond de meeste kijkers getrokken. Ruim 2,1 miljoen mensen zagen op NPO1 hoe Oranje met 4-2 te sterk was voor de Denen, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Ook de voor- en nabeschouwing van de wedstrijd werden goed bekeken. Voorafgaand aan het duel zaten ruim 1,4 miljoen mensen voor de tv en na afloop bleven ruim 1,2 miljoen thuissupporters hangen.

De voor- en nabeschouwing staan respectievelijk op plek drie en vier in de top 25 van best bekeken programma's van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met bijna twee miljoen kijkers het op een na best scorende programma.

Zaterdagavond was ook de finale van Big Brother. Naar de slotaflevering van de realityserie op RTL 5 keken volgens Stichting KijkOnderzoek 295.000 mensen. Big Brother staat daarmee nog net in de top 25 van best bekeken programma's van de dag, op plek 22.