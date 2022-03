De eerste aflevering van de NPO-serie Het jaar van Fortuyn is 991.000 keer bekeken. Daarmee staat de aflevering op de zesde plek in de top 25 van de best bekeken programma's van die dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het jaar van Fortuyn vertelt over de opmars van Pim Fortuyn twintig jaar geleden en over de moord op de politicus op het Mediapark in Hilversum in 2002.

De hoofdrol wordt gespeeld door Jeroen Spitzenberger. Ramsey Nasr speelt de rol van PvdA-lijsttrekker Ad Melkert, die als beoogd opvolger van premier Wim Kok de grote opponent van Fortuyn was.