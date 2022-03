Paul de Leeuw is een van de meest veelzijdige artiesten van Nederland als komiek, cabaretier en acteur, maar vooral als programmamaker, presentator én zanger. NU.nl blikt terug op de hoogtepunten uit vier decennia, van de vandaag 60 jaar geworden entertainer.

Jaren tachtig: Lieve Paul en tv-doorbraak

De Leeuw valt in 1983 op bij cabaretfestival Cameretten en wint er de persoonlijkheidsprijs. Zijn interpretatie van het Eurovisie Songfestival, het lied Vlieg met me mee, levert hem een optreden op in de talkshow van Sonja Barend. Het lied zal later, in 1992, op nummer é´én komen in de hitparade. Al snel is De Leeuws ster rijzende met een eigen radioprogramma Lieve Paul, waarin hij luisteraars helpt met relatieproblemen. Eind jaren tachtig volgt het ochtendprogramma De Leeuw wordt wakker op (dan nog) Radio 3 dat hij een paar jaar presenteert.



Op tv breekt hij door als hij tijdens het populaire programma Sterrenslag van de AVRO gastpresentator is. Met name door zijn vaste uitspraak: "Meneer van Heumen, we zijn er klaar voor!". Hij zegt dat tegen voormalig hockeycoach Wim van Heumen, die scheidsrechter is in dat programma.

Jaren negentig: De schreeuw van De Leeuw

De Leeuw is in de jaren negentig op het toppunt van zijn carrière. Op tv, in theater én met muziek. Zowel zijn albums (Voor u majesteit en ParaCDmol) als singles (bijvoorbeeld Vlieg met me mee, Blijf bij mij met Ruth Jacott en 'k Heb je lief) haalt hij regelmatig de bovenste regionen van de hitparades. Zijn tv-show De schreeuw van De Leeuw die hij in 1990 bij de VARA krijgt, zorgt voor opvallende momenten en soms ophef door De Leeuws tomeloze energie, vaak grove humor en recht-voor-zijn-raap-presentatie.

Een uitzending uit 1993 waarin zanger René Klijn die aan aids lijdt het lied Mr. Blue mag zingen, maakt veel indruk. Het lied komt op één in de hitparade, De Leeuw ontvangt voor die uitzending de Bronzen Roos op het televisiefestival van Montreux. Klijn overlijdt nog dat jaar.



De Leeuw is ook succesvol met typetjes als Annie en Bob de Rooij. De lieve en wat naïeve Annie en de agressieve, oversekste Bob zijn zulke populaire personages dat er in 1995 een speelfilm in de bioscoop komt: Filmpje. De film is een kaskraker.



In de tweede helft van de jaren negentig scoort De Leeuw op tv ook met zijn late night-programma Laat de Leeuw. Ondertussen toont hij zich een groot liefhebber van het Eurovisie Songfestival en zou hij het liefst een keer zelf meedoen. Ter compensatie presenteert hij regelmatig de nationale voorronde en is hij een aantal keer commentator tijdens het Eurovisie Songfestival. In 1995 ontstaat er commotie omdat De Leeuw de Israëlische inzending Amen volledig afkraakt.

De jaren 2000: relletjes en ophef

In 2000 staat De Leeuw vijf keer achter elkaar in een uitverkochte Ahoy met zijn grootste hits en in 2007 heeft hij het geheel uitverkochte Symfonica in Rosso in het GelreDome. De Leeuw maakt op tv een overstap naar de NCRV, maar de samenwerking is geen groot succes. Met name omdat er wat relletjes ontstaan, zoals in zijn nieuwe programma Herberg De Leeuw. Een foto van professor Bob Smalhout die verandert in een kunstwerk van Adolf Hitler en een imitatie van zangeres Anneke Grönloh als een aan lager wal geraakte artiest zorgen voor juridische strijd.

Na zijn vertrek bij de NCRV keert De Leeuw terug bij de VARA en maakt daar PaPaul, een dagelijks praatprogramma waarin hij "thuis" gasten ontvangt. De entertainer heeft dan inmiddels ook een gezinsleven met twee geadopteerde zoons. Zijn tv-programma's scoren wat minder dan voorheen, totdat hij met Mooi! Weer De Leeuw op de zaterdagavond wel weer successen boekt. In februari 2008 komt er ophef als hij in zijn live uitzending de string van een onaangekondigde veganistische streaker afscheurt.



Twee jaar eerder trekt De Leeuw als puntengever van het Eurovisie Songfestival 2006 wereldwijd de aandacht door het telefoonnummer van presentator Sakis Rouvas te vragen. Ook maakte hij verschillende schuine opmerkingen. Verder debuteert De Leeuw als presentator van Ranking the Stars dat hij tot 2021 zal presenteren. Voor Mooi! Weer De Leeuw krijgt hij in 2008 een Televizier-Ring.



In dat jaar wordt zijn 25-jarige jubileum in het vak gevierd met een dvd-box met hoogtepunten uit zijn carrière en een twaalf uur durende marathonuitzending van Mooi! Weer De Leeuw.

De jaren 2010 tot nu: kort commercieel

Nieuwe programma's wisselen elkaar bij BNNVARA, waar De Leeuw al jaren onder contract staat, in hoog tempo af. Zoals een dagelijks praatprogramma op de late avond, de MaDiWoDoVrijdagshow samen met Filemon Wesselink en in 2011 op zaterdagavond het programma PAU!L. Later zijn er bijvoorbeeld Wie steelt mijn show? en Lekker laat. Niet alles is een even groot succes. Dat geldt wel voor De Kwis, met onder meer Niels van der Laan en Jeroen Woe, die met de spin-off Even tot hier nog succesvoller worden.

In 2013 is De Leeuw voor het eerst te zien bij de commerciële omroep. Op RTL 4 is hij panellid in Wie ben ik?, dat terugkeert op de buis. In 2018 vertrekt De Leeuw bij BNNVARA en gaat hij voor zichzelf werken, waarna hij een driejarig exclusief presentatiecontract bij RTL Nederland tekent. Zo is hij onder meer jurylid bij Holland's Got Talent.



Na twee jaar verbreekt hij zelf het contract en keert hij terug bij de publieke omroep. Duopresentatie met Astrid Joosten voor de late night-talkshow Op1 zorgt regelmatig voor kritiek vanwege zijn soms botte manier van presenteren. Hij stopt er al snel weer mee. In november 2021 komt De Leeuw met het BNNVARA-programma Busje komt zo. Hier zijn recensenten positief over. Samen met zijn side-kick Hans Kesting rijdt hij met een bus door Nederland om mensen te bezoeken en verschillende wensen uit te laten komen. Dit is De Leeuw op zijn lijf geschreven en zoals Nederland hem kent: humor die soms tegen het randje en soms er net overheen is, waarbij energie, emotie en chaos elkaar elkaar in hoog tempo afwisselen.