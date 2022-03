De omroepen gaan het bureau van de NPO-ombudsman Margo Smit uitbreiden, maakt voorzitter Arjan Lock van het College van Omroepen van de NPO donderdag bekend. Smit krijgt er op korte termijn een collega bij die haar gaat helpen bij het onderzoek naar binnengekomen klachten.

Op dit moment houdt ombudsman Smit, die in 2017 werd aangesteld, zich bezig met twee grote dossiers. Allereerst behandelt ze klachten over de nieuwe omroep Ongehoord Nederland en ten tweede kijkt ze naar klachten die zijn ingediend over de 'klimaatjournalistiek' van de NPO.

Dat laatste dossier ligt sinds begin deze maand op het bordje van de ombudsman, toen XR Nieuwsmedia, een groep die voortkomt uit actiegroep Extinction Rebellion, een klacht indiende dat de NOS "onvoldoende aandacht aan nieuws en actualiteit over de klimaat- en ecologische crisis" besteedt. Smit is momenteel bezig met een onderzoek hiernaar, dat naar verwachting over iets meer dan twee maanden afgerond is.

"Het toenemende aantal klachten dat binnenkomt bij de ombudsman bewijst dat het instituut wordt omarmd en dus waarde heeft", aldus Lock namens de omroepen. "Daarom gaan we op zoek naar een extra kracht. Dat moet Margo Smit de ruimte geven voor meer onderzoek." Het is de bedoeling dat de versterking voor de zomer aan de slag gaat.

Het toenemende aantal klachten bij de ombudsman is volgens de omroepen ook een bevestiging van de "polarisatie in de samenleving". "De toon van de reacties is soms ook pittig. Maar juist in die disputen fungeert de ombudsman als een onpartijdige scheidsrechter", aldus Lock.