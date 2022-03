In de nieuwe dramaserie Het jaar van Fortuyn (AVROTROS) staat de verkiezingsstrijd van 2002 centraal. Die ging tussen de flamboyante nieuwkomer Pim Fortuyn (Jeroen Spitzenberger), die Den Haag en in feite heel Nederland op zijn grondvesten deed schudden, en PvdA-lijsttrekker Ad Melkert (Ramsey Nasr), de vertegenwoordiger van de 'oude' politiek. "Of je nou pro- of anti-Fortuyn bent, ik hoop dat je ook de andere kant leert kennen."

Het jaar van Fortuyn gaat over een jaar dat grote veranderingen in de politiek en maatschappij markeert. De aanslagen van 11 september 2001 plaatsten wereldwijd alles in een ander perspectief, terwijl Fortuyn alles in Nederland op scherp zette, tot aan zijn gewelddadige dood in mei 2002, nu bijna twintig jaar geleden.

Nu het op waarheid gebaseerde drama als genre zo populair is, was de vraag wanneer het verhaal van Fortuyn gedramatiseerd zou worden. Scenarioschrijvers Pieter Bart Korthuis (Penoza) en Nathan Vecht namen de tijd, deden veel research en legden een stevig fundament voor de dramaserie die vanaf vrijdagavond in vijf delen te zien is.

Er is gekozen voor de strijd tussen twee politieke tegenstanders, omdat dit misschien wel het scherpst in beeld brengt hoe panelen in korte tijd kunnen schuiven. De strijd tussen de degelijke PvdA-politicus Melkert, die op weg leek naar het Torentje in Den Haag, en de charismatische Fortuyn.

"Die heeft een steen in de vijver gegooid", zegt Spitzenberger. "De verandering die zich voltrok in de maatschappij - het politieke debat en de manier waarop we naar politici gingen kijken - begon dáár. Fortuyn stelde op een bijna radicale manier de status quo ter discussie. Je kunt van alles zeggen over de manier waarop. Maar zijn rol daarin staat buiten kijf."

Thuisraken in de ideeën van Fortuyn

Spitzenberger heeft al eerder bestaande figuren gespeeld, zoals Walter Süskind, Stanley H. en (op toneel) Pier-Paolo Pasolini. Fortuyn mocht in dat rijtje niet ontbreken. Dat betekende ook dat zijn haar eraf moest. "De tondeuse was de enige weg. Het gaat er overigens niet om dat ik een zo perfect mogelijke imitatie aflever, maar vooral dat ik toon wat hem zo uitzonderlijk maakte."

Hij bestudeerde daarvoor heel veel YouTube-materiaal, las zijn biografie én ook twee boeken van Fortuyn zelf. "Ik wilde ook thuisraken in zijn ideeën en hoe hij die formuleerde. Verder was het lang oefenen op zijn stem, verschijning en hele manifestatie, maar ook de humor en het welbespraakte. Hij had dat geaffecteerde, wat ook een beetje geconstrueerd leek."

“Van Melkert heb je letterlijk een beeld: die van de politieke debatten en de saaie, degelijke politicus. Maar Melkert is ook te zien in een extreem gespannen situatie. Niemand valt samen met het beeld dat anderen van hem hebben.” Ramsey Nasr

Spitzenberger noemt Fortuyn een intrigerende man, die tegelijkertijd ook heel kwetsbaar leek te zijn. Hij is verschillende keren in zijn leven afgewezen, door zijn ouders bijvoorbeeld, maar ook in de liefde en de politiek. "Misschien kreeg hij daardoor ook wel meer bravoure. De pijn en de afwijzing kan ook het vuur van je ambitie aanwakkeren. Die flair in sociale situaties kan een goede camouflage zijn voor de pijn en onzekerheid."

"Over dergelijke situaties hebben we goed nagedacht. Dan kun je wat verder gaan dan alleen maar het oppervlakkige beeld wat er van iemand bestaat. Een serie wordt pas echt de moeite waard als je vijf afleveringen lang telkens iets nieuws van de man laat zien."

'Privé is Melkert heel anders'

Zo heeft Nasr naar zijn personage AdMelkert gekeken. Hem neerzetten, was voor Nasr net zo interessant als Ischa Meijer vertolken in de dramaserie I.M. "De rollen waarin je kunt transformeren, zijn wel waarom ik ben gaan acteren", zegt Nasr.

"Van Melkert heb je letterlijk een beeld: die van de politieke debatten en de saaie, degelijke politicus. Maar Melkert is ook te zien in een extreem gespannen situatie. Niemand valt samen met het beeld dat anderen van hem hebben. We kennen hem als politicus, maar weten niet hoe hij privé is."

Daarom vroeg Nasr of er ook uitgebreide scènes met zijn gezin in de serie mochten. "Ik sprak met Gerdi Verbeet, die toen in het campagneteam van de PvdA zat. Ze zei dat hij enorm begaan was met zijn twee toen nog heel jonge dochters. Ik dacht: zie je wel, privé is hij iemand anders. Dat was een interessante zoektocht."

“Of je nou pro- of anti-Fortuyn bent, ik hoop dat je ook de andere kant leert kennen. Dat je kleuren van iemand toont, waardoor beide partijen hun standpunten nog eens overwegen of er hun vraagteken bij plaatsen.” Jeroen Spitzenberger

Nasr heeft Melkert zelf niet gesproken. Hij ploegde een stapel boeken over die periode door en keek veel debatten. "Ik wilde over hem lezen en met mensen om hem heen praten, zoals Gerdi Verbeet. Ik vond het niet gepast om hem zelf te spreken en ik vond het ook niet slim. Er moet iets overblijven voor de verbeelding, om iemand gestalte te geven terwijl je ook vrij bent. Voor mij is het fictie, voor hem is het echt. Er is een zekere distantie nodig om iemand te creëren."

De scriptschrijvers hebben bepaalde situaties dus gecreëerd zoals ze gegaan zouden kúnnen zijn, maar veel teksten zijn ook exact zo in bijvoorbeeld debatten uitgesproken. Verder heeft de serie een bepaald soort lichtheid, zegt Spitzenberger.

De leader lijkt wel wat op die van Mad Men, de Amerikaanse successerie over een New Yorks reclamebureau in de jaren zestig. "Die associatie had ik ook", zegt Spitzenberger. "Het gruwelijke einde komt misschien wel meer binnen, omdat we voor schwung in vertellen hebben gekozen."

'We zijn nu gewend aan wat ons toen schokte'

Volgens Spitzenberger hadden de makers van Het jaar van Fortuyn een kans om iets te tonen van de politiek van toen en de dynamiek van het veranderende landschap. "Of je nou pro- of anti-Fortuyn bent, ik hoop dat je ook de andere kant leert kennen. Dat je kleuren van iemand toont, waardoor beide partijen hun standpunten nog eens overwegen of er hun vraagteken bij plaatsen."

Nasr ziet dat de opkomst van Fortuyn er in feite niet voor heeft gezorgd dat de politiek dichter bij het volk is gebracht. "Die kloof is alleen maar groter geworden. De omslag naar de nieuwe politiek en het populisme van Trump, Poetin, Erdogan en Berlusconi is nu niet meer weg te denken. Melkert zegt op een gegeven moment iets als: 'Politiek moet ook saai zijn en geen poppenkast'. Daar heb ik wel empathie voor."

"Destijds waren we geschokt doordat Fortuyn artikel 1 van de grondwet ter discussie stelde. Nu zijn we eraan gewend. Ik hoop dat de serie een zeker begrip creëert voor die tijd en het ongemak waarmee we ermee omgingen."