De Russische mediatoezichthouder heeft de persdienst van Google geblokkeerd omdat die toegang zou geven naar - wat wordt genoemd - nepnieuws over wat wordt genoemd "de militaire operatie van Rusland in Oekraïne", meldt het Russische persbureau Interfax woensdag.

"We kunnen bevestigen dat sommige mensen in Rusland problemen hebben om de Google Nieuws-app en -website te bereiken en dat dit niet te wijten is aan technische problemen aan onze kant", zei Google in een verklaring. "We hebben hard gewerkt om informatiediensten zoals News zo lang mogelijk toegankelijk te houden voor mensen in Rusland."

Volgens een nieuwe Russische wet is het illegaal om over gebeurtenissen te berichten die het Russische leger in diskrediet kunnen brengen. Roskomnadzor, de Russische toezichthouder, handelde volgens Interfax op verzoek van de Russische procureur-generaal.

"De Amerikaanse online nieuwsbron in kwestie verschafte toegang tot talrijke publicaties en materialen die ongeoorloofde, voor het publiek belangrijke informatie bevatten over het verloop van de speciale militaire operatie op het grondgebied van Oekraïne", citeert Interfax de toezichthouder.