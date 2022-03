Er keken afgelopen zondag zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland naar de Formule 1, schat Stichting KijkOnderzoek (SKO). Dat is ongeveer 700.000 minder dan bij de openingsrace van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers die RTL Z heeft opgevraagd. Volgens een kijkcijferanalyse van mediabureau GroupM zijn er ten opzichte van de seizoensopening van de Formule 1 in Bahrein zelfs een miljoen kijkers 'zoek'.

Vorig jaar waren alle Grand Prix-races in de Formule 1 nog te zien op het open net van Ziggo Sport, waar gemiddeld 1,4 miljoen mensen naar keken. Naar de laatste race, waarin Max Verstappen kampioen werd, keken zelfs 2,4 miljoen mensen. De uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland zijn sinds dit jaar in handen van streamingdienst Viaplay, die op 1 maart in Nederland begon. Maar kijkers kunnen ook (met een abonnement) inschakelen op de 'extra' kanalen van Ziggo en KPN. Daarnaast is er een samenvatting bij NOS Studio Sport, en kun je live kijken via de internationale Formule 1-app en eventueel via illegale streams.

Door de versplintering van de uitzendrechten is het niet meer mogelijk alle kijkers in kaart te krijgen. ViaPlay deelt geen cijfers, laat een woordvoerder weten. Ziggo en KPN ook niet, via kanaal 200 (Ziggo) en 225 (KPN) wordt ViaPlay extra aangeboden, maar dit is een digitale app op de settopbox, waarvan geen cijfers worden gedeeld met SKO. Hoeveel mensen er via de F1-app of illegale streams hebben gekeken, is ook niet bekend.

Schatting SKO

Het SKO schat op navraag van RTL Z dat zondag 1,8 miljoen mensen de Formule 1 bekeken. Het kijkcijferinstituut heeft daarvoor gekeken naar de lineaire televisie, maar ook het 'overig schermgebruik' gemeten en daar een berekening op losgelaten.



GroupM concludeert op basis van de cijfers van SKO dat het niet om 700.000 minder kijkers gaat, maar een miljoen in vergelijking met de openingsrit in Bahrein van 2021.

Van de samenvatting in Studio Sport (NPO1) en het Race Café van Ziggo Sport zijn wel cijfers bekendgemaakt, omdat ze lineair te zien zijn. "Dit jaar hebben 900 duizend mensen de samenvatting op NPO1 gekeken", zegt Jim Leeuw van GroupM. "Studio Sport heeft het Sportjournaal in tweeën geknipt, waarbij de laatste vijftien minuten zijn gereserveerd voor de samenvatting van de race. Opmerkelijk was dat er zondag tachtigduizend meer mensen keken naar de andere sporten, die in de eerste 25 minuten werden behandeld. Ook in vergelijking met andere weken is er niet méér gekeken naar Studio Sport. De formule 1 levert de NPO vooralsnog dus geen extra kijkers op."



Naar het Race Café, het programma waarin Ziggo Sport 's avonds laat de race analyseert, keken 109.000 mensen.