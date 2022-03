De documentaire over Piet Paulusma in het NPO1-programma Tijd voor MAX heeft dinsdag 744.000 kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De middaguitzending met het eerbetoon aan de overleden weerman staat daarmee op de zeventiende plaats in de top 25 van de best bekeken programma's van de dag.

Vergeleken met vorige uitzendingen van Tijd voor MAX keken beduidend meer mensen naar het programma.

Maandag trok de talkshow nog 535.000 kijkers, vrijdag keken er 576.000 mensen en donderdag was het programma goed voor 528.000 kijkers.

In de uitzending vertelde omroepbaas Jan Slagter over zijn laatste bezoek aan Paulusma. Slagter bezocht Paulusma afgelopen zaterdag, een dag voor de bekende weerman overleed. "Hij zag me en een van de eerste dingen die hij zei was: 'Heb je een camera bij je?'", aldus Slagter. "Hij zei: 'Jan, zou je aan de Nederlanders willen zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ze altijd naar mij hebben gekeken. En ik wil ze daarvoor bedanken.'"

Paulusma hield stil dat hij kanker had. Vrijdag is er gelegenheid tot afscheid.