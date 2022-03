Het is zo'n beetje de ergste fout die een weerman of -vrouw kan maken, vindt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke: de verkeerde provincie noemen bij de stad of dorp die staat afgebeeld op de weerfoto. Toch is het hem in de bijna tien jaar dat hij het weer presenteert weleens overkomen, vertelt Kuipers Munneke in gesprek met Panorama.

"Bij Weert, Helmond en Appelscha heb ik de verkeerde provincie genoemd. Ik zei dat Appelscha in Drenthe lag, maar het ligt in Friesland. Een half uur later stond er bij Omroep Friesland en RTV Drenthe een bericht over de weerman die niet weet waar Appelscha ligt", aldus de 41-jarige weerman.

Kuipers Munneke, die gepromoveerd is op onderzoek naar het klimaat en het poolgebied, denkt dat mensen zo boos worden omdat het raakt aan iemands identiteit.

"Als ik het heb over het Limburgse Helmond, dan vinden sommige Brabanders dat dus niet oké. Als de weerman zegt dat je een Limburger bent terwijl je een Brabander bent, dan krijg ik dat te horen via Twitter en mail, of de redactie van de NOS wordt gebeld: 'Jullie weerman moet zijn topografie kennen.'"

Inmiddels kan Kuipers Munneke dergelijke kritiek redelijk goed naast zich neerleggen, al zoekt hij de provincies voor de zekerheid van tevoren toch even op. "Laatst had ik bijvoorbeeld een weerfoto uit Hardenberg. Dan googel ik even: is het ook echt Overijssel?"

Zenuwachtig voor de uitzendingen is de weerman niet meer. Dat was in de eerste twee jaar van zijn televisiecarrière wel anders. "Als je kijkt naar uitzendingen van toen, dan kun je dat aan mijn ademhaling horen en aan mijn mimiek zien. De rust die ik nu uitstraal, is echt een kwestie van ervaring, doen, doen, doen. Zeker in het begin ben je je zo bewust dat je live op tv bent."

"Als er iets verkeerd gaat, moet je dat spontaan oplossen en erop leren vertrouwen dat het goed afloopt. Ik bereid mijn praatje in grote lijnen voor, maar eenmaal live improviseer ik. Het weerbericht vind ik het echtste deel van het journaal, het minst gescript."