Uitgeverij Ambo Anthos stopt met de verkoop van het omstreden boek Het verraad van Anne Frank en vraagt boekhandels om de bestaande voorraad te retourneren, aldus het bedrijf dinsdag in een verklaring. Aanleiding is de presentatie van een onderzoek van historici dinsdagavond, waarin zij kritiek hebben op de conclusies in het boek.

"Op basis van de conclusies van het rapport hebben wij besloten dat het boek per direct niet meer leverbaar is", aldus de uitgeverij, die opnieuw excuses maakt voor het boek. Eerder besloot Ambo Anthos al om geen boeken bij te drukken vanwege de twijfels over de getrokken conclusies.

In het boek schrijven de auteurs dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh hoogstwaarschijnlijk de verrader was van Anne Frank. Hij zou dit volgens het 'coldcaseteam' achter het boek hebben gedaan om zijn eigen familie te beschermen. Ze baseerden zich hiervoor onder meer op een anoniem briefje dat bij Otto Frank, Annes vader, was bezorgd met daarop het bericht dat de notaris hun schuilplaats verraden had.

Al direct na het verschijnen van het boek kwam er uit de hoek van historici kritiek. Zo zou de bewijsvoering te dun zijn en moest er meer onderzoek gedaan worden over de mogelijke verklaring. Ook kwam er kritiek van de Anne Frank Stichting over de beschuldiging richting Van den Bergh.

Een team van historici van verschillende universiteiten en het NIOD bestempelde het onderzoek dinsdag als amateuristisch en pleit voor eerherstel van Van den Bergh. Ze deden ruim twee maanden - in hun eigen tijd en onbetaald - onderzoek naar het leven van de Joodse notaris.

Van den Berg had volgens historici geen motief

De historici concluderen in hun rapport De Joodse notaris en de beschuldiging van verraad dat Van den Bergh geen motief, geen gelegenheid en geen kennis had om Frank te verraden. Ook was er volgens hen geen enkel bewijs voor lijsten met onderduikadressen van onder anderen de familie Frank. Van den Bergh zou die dus ook niet kunnen hebben overhandigd aan de Duitse bezetter, wat het eerdere team beweerde.

Voor de auteurs staat dan ook vast dat de belangrijkste argumenten van het vorige onderzoeksteam niet kloppen. Daarom verdient Van den Bergh volgens de historici eerherstel. Iedere beschuldiging aan het adres van de Joodse notaris moet worden ingetrokken, zeggen ze. Het kritische rapport is door collega-historici gecontroleerd. Dat was niet het geval met het boek Het verraad van Anne Frank.

Pieter van Twisk, hoofdonderzoeker van het team dat Van den Bergh als hoogstwaarschijnlijke verrader bestempelde, was dinsdagavond nog niet bereikbaar voor commentaar. Eerder op de dag zei hij het rapport van de historici te gaan bestuderen.