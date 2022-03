Piet Paulusma heeft op zijn sterfbed een laatste boodschap aan Nederland doorgegeven via Jan Slagter. De Omroep MAX-baas moest in zijn naam de bevolking bedanken dat ze al die jaren naar zijn weerberichten hebben gekeken, zegt Slagter dinsdag in een speciale uitzending van Tijd voor MAX over het leven van Paulusma.

Slagter bezocht Paulusma afgelopen zaterdag, een dag voor de bekende weerman stierf in het ziekenhuis in Leeuwarden. "Hij zag me en een van de eerste dingen die hij zei was: 'Heb je een camera bij je?'", aldus Slagter. "Hij zei: 'Jan, zou je aan de Nederlanders willen zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ze altijd naar mij hebben gekeken. En ik wil ze daarvoor bedanken.'"

Volgens Slagter vond Paulusma het "een eer" om meer dan 25 jaar het weer te mogen brengen op radio en televisie. "Aan het einde van het gesprek zei hij ook: 'Over vier jaar komt er een Elfstedentocht. Willen jullie dan aan mij denken?' Ook dat was Piet. Het ging over veel dingen, maar ook vooral over zijn werk en het weer, en over wat hij heeft betekend voor Nederland."

Paulusma wilde niet dat kijkers van zijn ziekte wisten

De Friese icoon hield het afgelopen jaar bewust stil dat hij kanker had. "Hij dacht dat mensen het dan alleen maar over zijn ziekte zouden hebben", aldus Slagter. "Dat mensen als ze naar zijn weerbericht zouden kijken zouden denken: oh, daar staat een zieke man. Dat wilde hij niet." Voor zijn familie was dat volgens Slagter soms moeilijk, omdat zij er daardoor met niemand over konden praten.

In de uitzending kwamen ook de kinderen van Paulusma, zijn ex-vrouw Joke en tweelingbroer Lume aan het woord. Een aantal interviews was op verzoek van Paulusma al in november opgenomen.