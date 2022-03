Renze Klamer is een rijzende ster onder de tv-presentatoren. Het staken van zijn dagelijkse talkshow De Vooravond was een tegenslag, maar maandag tekende hij een contract bij RTL. Een profiel van de 32-jarige tv-maker, die nu al een lang cv heeft.

Renze Klamer is van gereformeerde huize en begon na zijn studie economie als stagiair bij de Evangelische Omroep. Hij had daar een marketingfunctie. Toen hij in 2010 meedeed aan een screening voor nieuwe presentatoren, werd zijn talent ontdekt.

Klamer mocht de twee jaren daarna meteen de EO-Jongerendag presenteren. In het tv-programma Door de Wereld verzorgde hij een nieuwsrubriek. Daarna stapte hij over naar de radio en presenteerde hij Dit is de Nacht op NPO Radio 1.



In de talkshow van Knevel & Van den Brink had Klamer de rubriek Makkelijk praten achteraf, op radio was hij regelmatig invaller bij het dagelijkse nieuwsprogramma Dit is de Dag. Vervolgens werd hij een van de drie vaste presentatoren van het programma, naast Van den Brink en Margje Fikse.



Terwijl hij verschillende radioprogramma's presenteerde, verscheen Klamer regelmatig op tv. Hij was medepresentator van de serie God in de Lage Landen, naast Ernst Daniël Smid. In De Tafel van Tijs liet hij als invaller voor Van den Brink zijn talent als tv-host zien.

Doorbraak met De Vooravond

Dat talent viel ook op bij BNNVARA, die Klamer in 2018 contracteerde. Hij mocht Na het Nieuws presenteren, een dagelijkse talkshow na het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1, op het digitale kanaal NPO1 Extra.

Klamer kreeg daarnaast tijdelijk de rubriek Belbus in consumentenprogramma Kassa. Op de radio deed hij het nachtprogramma Dieper in de nacht (NPO Radio 1) en later, overdag, het dagelijkse actualiteitenprogramma De Nieuws BV.

Na het stoppen van de talkshow DWDD van Matthijs van Nieuwkerk besloot BNNVARA de leegte die achterbleef op te vullen met de nieuwe talkshow De Vooravond, afgewisseld door het inmiddels gestopte M (KRO-NCRV) van Margriet van der Linden. Renze Klamer werd vanaf 31 augustus 2020 samen met Fidan Ekiz de presentator van het programma: zijn echte doorbraak.

De twee leken een goede wisselwerking te hebben. Klamer toonde er zijn muzikale talent door regelmatig zingend achter de piano plaats te nemen. Zo kon hij zijn persoonlijkheid in de talkshow stoppen. Maar het programma was geen lang leven beschoren. In juni 2021 besloot BNNVARA te stoppen met De Vooravond. De omroep vond dat het ontbrak aan urgentie.

Volgens de presentatoren gebeurde dit achter hun rug. Klamer en Ekiz moesten het vernemen nadat BNNVARA in Sophie Hilbrand en Khalid Kasem al een nieuw presentatieduo had gevonden. Hun talkshow Khalid & Sofie is maandag aan een nieuw seizoen begonnen.

Nieuwe kans bij RTL

Vervolgens werd het even stil rond Klamer en het leek het of zijn tv-carrière tot stilstand was gekomen. Dinsdag werd bekend dat hij vanaf augustus bij RTL toegevoegd wordt aan het latenightpresentatieteam dat momenteel bestaat uit Eva Jinek, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. Ook mag hij als programmamaker aan de slag.

Op Instagram liet hij maandag weten: "Zo. Ik vond het weleens tijd worden voor m'n tv-comeback. Gelukkig vond Peter van der Vorst dat ook, dus we hebben er maar meteen een tweejarig contract van gemaakt. Te beginnen met een talkshow in augustus. Hopsa!"