Arjen Lubach neemt begin april een week pauze van zijn talkshow De Avondshow met Arjen Lubach op NPO1. Daarvoor in de plaats zijn er in de week van maandag 4 tot en met donderdag 7 april optredens van verschillende Nederlandse stand-upcomedians te zien.

"Ook avondshows hebben soms pauze nodig, om daarna weer fris en scherp door te kunnen gaan. Zelfs die van Arjen Lubach", meldt de VPRO.

In het vervangende Avondshow Stand-ups zijn elke avond twee cabaretiers te zien. Pieter Derks, Hans Sibbel (Lebbis), Glodi Lugungu, Raoul Heertje, Kim Schuddeboom, Martijn Koning, Alex Ploeg en Serine Ayari maken hun opwachting in de show, die ook vanuit de Avondshow-studio wordt uitgezonden.

Lubach begon op 21 februari met zijn nieuwe tv-programma, dat van maandag tot en met donderdag te zien is. De pauze komt na vijf weken van vier uitzendingen per week. Op 11 april wordt het programma weer hervat. Het eerste seizoen heeft in totaal veertig afleveringen.

De Avondshow met Arjen Lubach scoort sinds de start op NPO1 steevast boven de miljoen kijkers.