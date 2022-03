NPO Radio 2 was na de decembermaand met de goed beluisterde Top 2000 ook marktleider in de periode januari-februari 2022. Het marktaandeel van Radio 538 blijft dalen.

Radio 538 verving de ochtendshow van Frank Dane in december vorig jaar door een nieuw programma met Wietze de Jager en Klaas van der Eerden, maar daar lijkt de zender van Talpa Network voorlopig niet van te profiteren. Het marktaandeel daalde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar van 9,5 naar 8,0 procent. De luistercijfers worden maandelijks bekendgemaakt, waarbij twee maanden worden gerapporteerd.

NPO Radio 2 gaat nog steeds aan kop. Het marktaandeel steeg licht: naar 13,5 procent. Ook nummer twee Qmusic wist te stijgen: naar 11,7 procent.

Begin maart werd bekend dat de programmadirecteur van Qmusic, Dave Minneboo, terugkeert naar de radiozenders van Talpa Network, onder meer om het tij bij Radio 538 te keren. Minneboo was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de opmars van Qmusic.

Die zender is marktleider in de commerciële doelgroep 20-49 jaar, die belangrijk is voor adverteerders. Qmusic heeft een aandeel van 20,3 procent in die doelgroep en dat is 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. NPO Radio 2 maakte een lichte groei naar 14,0 procent door en Radio 538 groeide naar 12,7 procent. Dat was vorig jaar nog 15,3 procent.

De luistercijfers komen tot stand door een samenwerking van NLO (Nationaal LuisterOnderzoek) en meetinstituut GfK.