De terugkeer van de talkshow Khalid & Sophie heeft maandagavond 733.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). De eerste uitzending van het tweede seizoen komt daarmee op de veertiende plaats in de lijst van best bekeken programma's van de dag.

Het talkshowduo Khalid Kasem en Sophie Hilbrand vult het tijdslot in de vooravond van NPO1, dat tot en met vrijdag werd ingenomen door Margriet van der Lindens M. Vorige week werd bekend dat M "in goed overleg" zou stoppen.

Khalid & Sophie zou nu sowieso weer de plek van M in het uitzendschema innemen. Het is nog onbekend welk programma straks op de plek van M komt als het tweede seizoen van Khalid & Sophie is afgelopen.