Wie graag afscheid wil nemen van weerman Piet Paulusma, kan dat vrijdagmiddag doen in het Entrepotgebouw in zijn woonplaats Harlingen, meldt Hart van Nederland. De familie van de markante tv-persoonlijkheid biedt iedereen daartoe de gelegenheid.



"Weinig mensen hebben Harlingen zo op de kaart gezet als Piet", zegt Ina Sjerps, burgemeester van Harlingen, tegen Hart van Nederland. "Hij maakte hier veel opnames en woonde natuurlijk hier."

Sietse Huizenga, een goede vriend van de weerman, wil hem graag laten vereeuwigen. "Het zou heel mooi zijn als we hier in Harlingen een standbeeld van hem kunnen laten plaatsen. Eentje waarop hij met een microfoon in zijn handen staat", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Piet Paulusma heeft 37 jaar lang het weer gepresenteerd. Zijn uitvaart is zaterdag in besloten kring. De bekende televisiepersoonlijkheid overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.