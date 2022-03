Omroep MAX stopt vooralsnog met het uitzenden van aparte weerberichten in het programma Tijd voor MAX en op NPO Radio 5. Er komt geen vervanger voor de zondag overleden weerman Piet Paulusma.

"Met het overlijden van Piet komt er een einde aan een tijdperk", zegt een woordvoerder van Omroep MAX. Wat er op die tijdstippen wel komt, heeft de omroep nog niet bekendgemaakt.

Omrop Fryslân, waar Paulusma zijn carrière begon, is "nog niet bezig" met het zoeken van een vervanger voor de weerman. "Het is nog veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen", laat een woordvoerder weten. Voorlopig worden de weerberichten verzorgd door Jan Jonkman, de vaste vervanger van Paulusma.

Paulusma overleed op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het Friese icoon verzorgde sinds januari 2020 dagelijks items in Tijd voor MAX. Ook was hij twee keer per dag te horen op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Paulusma 23 jaar bij SBS waar hij Piets Weer maakte.

De weerman verzorgde donderdag voor het laatst zijn weerbericht op televisie. Vrijdag was hij nog te horen op de radio. Omroep MAX zendt dinsdag in Tijd voor MAX een eerbetoon uit aan Paulusma met als titel Oant Moarn. Dat was de vaste zin waarmee hij zijn weerberichten afsloot.