In Nederland wordt ontdaan gereageerd op de dood van Piet Paulusma. De weerman overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Sybren Terpstra: 'Bijzonder fijne collega om mee samen te werken'

Omrop Fryslân, waar Paulusma in 1985 begon en sindsdien het weer verzorgde, laat weten dat de omroep en de provincie Friesland "een icoon" verliezen.

"Het vertrouwde 'we moatte moarn mar werris yn it waar sjen', zal niet meer te horen zijn. Hij was een vaste waarde, die altijd paraat voor ons stond. Maar bovenal was hij een bijzonder fijne collega om mee samen te werken", aldus eindredacteur Sybren Terpstra.

Coen Swijnenberg: 'Zo'n vreselijk goede vent'

Radio-dj Coen Swijnenberg laat via Twitter weten ontdaan te zijn door het nieuws. "Zo'n vreselijk goed vent. Vorige week nog op de radio en tv. Nu is Piet er niet meer. Nooit meer 'oant moarn'."

Jeroen Kijk in de Vegte: 'Bewonderde zijn gedrevenheid en werklust'

Radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte blikt terug op zijn radio-uitzendingen waarin hij Paulusma regelmatig sprak wanneer zich noodweer aandiende. "Zijn gedrevenheid en werklust heb ik altijd erg bewonderd. Heel veel sterkte voor vrienden en familie.", schrijft hij op Twitter.

Sipke Jan Bousema: 'Dag begon zonnig en eindigt regenachtig en grauw'

Presentator en televisieproducent Sipke Jan Bousema laat weten dat hij Paulusma enorm gaat missen. "Een iconische en vertrouwde weerman die er altijd was en ervoor ging. De bekendste weerman van Nederland út Fryslân. De dag begon zonnig en eindigt regenachtig en grauw… Piet, tige tank foar alles!"

Arno Brok: 'Ambassadeur voor Friesland en de Friese taal'

In reactie op het overlijden van Paulusma prees de commissaris van de Koning van Friesland, Arno Brok, de weerman als een ambassadeur voor de provincie en de Friese taal. Brok twittert dat Paulusma zal worden gemist.