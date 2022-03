Piet Paulusma is zondagmiddag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Omroep MAX-baas Jan Slagter namens de familie bekendgemaakt. De bekende weerman overleed in het ziekenhuis van Leeuwarden aan de gevolgen van kanker.

Paulusma was al geruime tijd ziek, maar wilde hier geen ruchtbaarheid geven. In een verklaring van Omroep MAX staat dat de weerman de laatste paar dagen hard achteruit ging. "Het is ongelooflijk hoe dapper Piet zijn ziekte heeft ondergaan", zegt omroepbaas Jan Slagter. "Zolang het nog ging, wilde hij door met werken."

Donderdag presenteerde de weerman voor het laatst op televisie en vrijdag was hij nog te horen op de radio. "Het is vreselijk verdrietig dat we hem nooit meer zijn kenmerkende uitsmijter 'oant moarn' horen zeggen", aldus Slagter.

Paulusma begon zijn carrière als weerman in 1985 bij Omrop Fyslân. Sinds september 1996 bracht hij voor SBS6 dagelijks Piets Weer vanaf wisselende locaties in het land. Na 23 jaar liet SBS weten afscheid te nemen van de Friese icoon omdat de zender het tijd vond voor "iets nieuws".

Overstap naar Omroep MAX

Paulusma stapte daarna over naar Omroep MAX, waar zijn weerbericht op 1 januari 2020 voor het eerst te zien was bij Tijd voor MAX. De weerman verzorgde dagelijks een item in het programma. Ook was Paulusma twee keer per dag te horen op NPO Radio 5.

In januari van dit jaar werd Paulusma benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor Friesland en talloze goede doelen. Hij werd drie keer uitgeroepen tot populairste weerman van het jaar.

Omroep MAX zendt dinsdag in Tijd voor MAX een eerbetoon uit aan Paulusma met als titel Oant Moarn.