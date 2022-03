Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het geen probleem dat Max Verstappen minder vaak te zien is in de Netflix-serie Drive to Survive. De regerend wereldkampioen Formule 1 houdt zich liever op de achtergrond, een besluit dat zijn teambaas respecteert.

Terwijl Horner een hoofdrol vertolkt in seizoen vier van Drive to Survive, koos Verstappen ervoor niet actief mee te werken. "Het is over de top. Na seizoen één was het al verpest. Ik ben een vrij nuchtere kerel en ik wil gewoon feiten en geen hype", zei de Limburger daarover.

"Netflix had heel graag wat meer Max gehad, maar wij respecteren zijn besluit. Hij komt vaak genoeg in beeld in de serie en is zodoende toch een hoofdpersoon in de show, ook al doet hij niet direct mee", zegt Horner.

De Red Bull-teambaas is zelf wel heel tevreden is over de serie. "Ze geeft een fantastische inkijk achter de schermen en belicht goed de uitdagingen in onze sport. De serie heeft bij massa’s mensen de Formule 1 populair gemaakt."