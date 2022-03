De slotaflevering van de talkshow M heeft vrijdagavond 615.000 kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). De dagelijkse talkshow van Margriet van der Linden was bijna vier jaar met tussenpozen op televisie, maar stopt na 344 afleveringen.

Donderdag werd bekend dat Van der Linden en KRO-NCRV "in goed overleg" hadden besloten dat M stopt.

De talkshow was in mei 2018 voor het eerst op televisie. Het programma begon destijds als zomervervanger van het populaire De Wereld Draait Door. De laatste jaren wisselde de talkshow af met eerst De Vooravond en later Khalid & Sophie. Dat laatstgenoemde programma zou maandag sowieso aan een nieuw seizoen beginnen.

Hoewel het praatprogramma van Van der Linden nooit de kijkcijferhit werd die De Wereld Draait Door was, tikte haar show toch regelmatig de miljoen kijkers aan in 2020 en 2021. De afgelopen maanden werd dat minder en afgelopen maand zakte het aantal kijkers door de grens van 700.000.