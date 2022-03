De start van het nieuwe seizoen van Floortje naar het einde van de wereld op NPO1 wist donderdagavond 1,4 miljoen kijkers te trekken. Daarmee is het reisprogramma van Floortje Dessing het op één na best bekeken programma van de dag.

Voor het programma reist Dessing af naar verschillende afgelegen plekken op de wereld. In de aflevering van donderdagavond bezocht de presentatrice Belize in Midden-Amerika. Daar sprak ze met het Britse stel Alisa en Richard Atkinson, die ervoor hebben gekozen hun drie kinderen in de jungle groot te brengen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 was het best bekeken programma met 1,8 miljoen kijkers.