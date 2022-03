De talkshow Khalid & Sophie begint maandag weer na bijna een half jaar. De talkshow die BNNVARA vorig jaar september introduceerde, oogstte bij de start veel kritiek. "Wat nou urgentie?"

Khalid & Sophie kwam vorig jaar in de plaats van De Vooravond, de talkshow van Fidan Ekiz en Renze Klamer. Die talkshow viel op door de eigen mening van Ekiz en de muzikaliteit van Klamer. Er werd zelfs een duet gezongen door het duo. Maar in juni, aan het einde van het eerste seizoen, verraste BNNVARA met de mededeling ermee te stoppen. De Vooravond zou "te weinig urgentie" hebben.

Ekiz en Klamer werden zelf ook overvallen door het nieuws. Ondertussen bleek BNNVARA al klaar met de invulling van een nieuwe talkshow in de vroege avond. Dat werd Khalid & Sophie, gepresenteerd door Khalid Kasem en Sophie Hilbrand. Verschil met De Vooravond, waar Klamer en Ekiz samen aan tafel zaten, was dat Kasem en Hilbrand de show om beurten gingen presenteren.

Opvallende keuze voor Kasem

Kasem was een opvallende naam. Hij had geen ervaring als talkshow-host en is advocaat, onder andere van rapper Boef. Daarnaast runde hij tot voor kort een advocatenkantoor met Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries. Royce de Vries was ook meteen te gast tijdens het debuut van Kasem op 30 augustus 2021.

Dat kwam het programma direct op de eerste uitzendavond al op kritiek te staan. Arjen Fortuin, tv-recensent van NRC, schreef: "Daarmee bewoog de gastheer zich al bij zijn eerste optreden buiten de grenzen van de journalistiek." Tv-recensent Emma Curvers van de Volkskrant sprak van een "gammel, non-journalistiek debuut" van Kasem.

Vanaf de eerste uitzending werd het programma matig ontvangen door kijkers en tv-critici. Met name het aspect 'urgentie', na het annuleren van De Vooravond natuurlijk een speerpunt, kwam volgens velen niet uit de verf. Zo vielen kijkers over een Heel Holland Bakt-quiz die in een van de shows zat. Was dat nou 'urgent'?

Blunder in talkshowwisseling

RTL 4-presentator Carlo Boszhard vond dat BNNVARA had geblunderd met de talkshowwisseling, zo viel terug te lezen in zijn Televizier-column. "Het is goed om af en toe eens in de spiegel te kijken. Ik hoop dat de persoon die heeft besloten om Fidan en Renze te vervangen door Khalid en Sophie dat ook doet."

Ook Sonja Barend was kritisch. Elk jaar wordt een prijs in haar naam uitgereikt, de Sonja Barend Award, voor het beste televisie-interview. Maar Khalid & Sophie zullen die award waarschijnlijk niet snel winnen. "Het zou origineler kunnen", zei Barend. "Daar heb je Khalid & Sophie, die moeten heel urgent zijn, wat dat ook mag wezen. Dan hoop ik op iets nieuws. Dat er wat te lachen valt. Dat het origineel is."

De kijkcijfers bleven in vergelijking met de eerdere talkshows op het zelfde tijdslot aanvankelijk ook achter, maar geleidelijk trok het aantal kijkers aan.

Ondanks de kritiek en weinig sprankelende kijkcijfers durft BNNVARA een nieuw seizoen Khalid & Sophie aan. Vanavond begint de talkshow weer bij NPO1, om 19.00 uur.