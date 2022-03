Presentatrice Margriet van der Linden en omroep KRO-NCRV zijn na het besluit van Van der Linden om te stoppen met haar talkshow M op zoek naar nieuwe samenwerking. Dat laten beide partijen donderdag weten in een verklaring.

"We hebben vijf opvallende seizoenen met Margriet gemaakt, waarin zij als bevlogen talkshowhost onderwerpen aan bod liet komen die in andere talkshows onderbelicht bleven", aldus KRO-NCRV in de verklaring.

De omroep zegt Van der Linden te bedanken voor "de vele maatschappelijke onderwerpen die zij niet onbesproken liet" en zegt de komende periode te zullen kijken naar nieuwe mogelijkheden om de samenwerking voort te zetten.

Ook Van der Linden zegt in de verklaring met de omroep en de NPO op zoek te kijken naar een nieuw format. "De eerste ideeën zijn er en zodra deze concreet worden, zal ik daar meer over bekendmaken", aldus de presentatrice.

"Voor nu wil ik de NPO, KRO-NCRV, producent Human Factor, het team en bovenal de kijkers bedanken voor deze vijf bijzondere seizoenen. Tot ziens, dit was M."

Van der Linden liet donderdag weten na de uitzending van vrijdagavond te stoppen met talkshow M. De presentatrice zegt het besluit om te stoppen in goed overleg met KRO-NCRV te hebben genomen.