Erica Renkema is verkozen in de gemeenteraad van Noordwijk. De realityster was lijstduwer van de Partij voor de Inwoners en kreeg 305 voorkeursstemmen. Dat was genoeg voor een zetel.

Renkema stond onderaan de kieslijst, dus de kans leek niet zo groot dat ze daadwerkelijk in de raad zou komen.

De realityster, bekend van Chateau Meiland en Chateau Bijstand, zei eerder dat ze enthousiast is om gemeenteraadslid te worden. "Als je echt dingen wil verbeteren, dan zie ik het wel zitten", liet ze weten.