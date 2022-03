Streamingdienst Videoland had op 31 december 1.092.000 betalende abonnees. Volgens CEO Sven Sauvé van eigenaar RTL Nederland is dat een "gestage groei".

Sauvé maakte dat donderdagochtend bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers van RTL. De groei van Videoland kwam mede door series als Mocro Maffia, Forca Koeman en Special Forces VIPS tot stand.



De groei van Videoland gaat wel minder hard dan vorig jaar toen de streamingdienst in de eerste drie maanden al uitkwam op ruim een miljoen abonnees. Dat was toen een stijging van 38 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens niet-officiële cijfers is Videoland de tweede streamingdienst qua aantal betalende abonnees. Netflix voert die lijst aan.



Volgens de topman ging het ook goed met de tv-zenders. "In onze kerndoelgroep steeg het marktaandeel spectaculair van 31,7 procent in 2020 naar 34,2 procent in 2021." Dat was vooral te danken aan RTL 4 en programma's zoals De Verraders en The Masked Singer. "Ook onze nieuws- en actualiteitenprogramma’s hebben het continu goed gedaan", zegt Sauvé.



De advertentiemarkt is voor het mediaconcern na de dip in 2020 "snel weer opgekrabbeld" en heeft de verwachtingen overtroffen. De inkomsten zijn nu op een hoger niveau dan voor de coronacrisis.



RTL Nederland maakte vorig jaar bekend te willen fuseren met Talpa Network. Momenteel bekijkt de concurrentiewaakhond ACM of die fusie door kan gaan.