De twee programma's over de gemeenteraadsverkiezingen zijn woensdagavond door 1,18 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Naar Nederland Kiest: De Uitslagen op NPO1 keken de hele avond gemiddeld 723.000 mensen. Het programma Jinek & RTL Nieuws: De Uitslagenavond op RTL 4 werd bekeken door 457.000 mensen.

Van de verkiezingsavond op NPO1 kregen gedurende de avond in totaal 4,2 miljoen mensen een stukje uitzending mee, meldt SKO. In totaal 1,8 miljoen mensen zagen een deel van de RTL 4-uitzending over de verkiezingen.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur, waar twee miljoen mensen hun tv op afstemden.