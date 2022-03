CNN moet Chris Cuomo mogelijk 125 miljoen dollar (113 miljoen euro) betalen. De presentator werd in december 2021 ontslagen toen bleek dat hij zijn broer Andrew had bijgestaan na beschuldigingen van seksueel ongepast gedrag. Chris Cuomo vindt dat onterecht en heeft de Amerikaanse zender aangeklaagd.

Andrew Cuomo was gouverneur in New York en werd eind 2021 beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. De inmiddels oud-gouverneur werd na die beschuldigingen bijgestaan door zijn broer, zo bleek uit onderzoeken.

Chris Cuomo schrijft nu in de aanklacht, ingezien door The Guardian, dat hij altijd eerlijk en transparant is geweest over zijn aandeel in de zaak rondom zijn broer. Hij meent zelfs dat twee van zijn bazen hem hebben geadviseerd. Een advocaat van een van die twee chefs ontkent dat.

Andrew Cuomo heeft steeds vastgehouden aan zijn onschuld. Zijn broer zegt nu in de aanklacht niet de ruimte te hebben gevoeld zichzelf te kunnen verdedigen bij CNN.