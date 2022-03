RTL Nederland heeft samen met Talpa Network de eerste stappen gezet om tot een mediabreed convenant voor een veilige en inspirerende werkomgeving voor zowel makers, deelnemers als andere betrokkenen te komen. Het convenant moet tot stand komen naar aanleiding van de misstanden bij The voice of Holland.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) sprak woensdag opnieuw met mediapartijen als RTL, Talpa en NPO. Het gesprek was een vervolg op een eerste rondetafelgesprek in februari met betrokkenen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sector. Eerder sprak de bewindsvrouw al met Talpa Network-eigenaar John de Mol. Ook de publieke omroep (NPO) en de Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) zijn bij de gesprekken betrokken.

Uit de eerste rondetafelsessie in Den Haag kwam al naar voren dat Talpa Network momenteel onderzoek laat doen naar de bedrijfscultuur. Met de bevindingen wil de directie zien of het beeld dat ze daarvan heeft overeenkomt met de beleving daarvan onder het personeel.

Voor de vormgeving van het convenant zijn extern adviseurs Inge Brakman en Louise Doorman aangetrokken. Mores.online krijgt de rol van overkoepelend en onafhankelijk meldpunt.

"Creativiteit floreert in een cultuur die veilig en open is. Waarin nieuwe perspectieven worden toegejuicht en waarin iedereen met respect wordt behandeld. Gewenst gedrag, dat is waar het convenant richting aan moet geven", reageert Sven Sauvé, CEO van RTL Nederland. "Het is goed dat we als branche stappen zetten en tegelijkertijd blijft het ook de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke partij om actief te werken aan een sociaal veilige cultuur op de werkvloer."

Zenders sluiten zich aan bij meldpunt

NPO, RTL en Talpa Network sluiten zich ook aan bij MORES, het onafhankelijke externe meldpunt voor seksueel wangedrag in de cultuursector. Werknemers van de drie mediaorganisaties en de programma's die zij uitzenden, kunnen voortaan terecht bij MORES als zij melding willen maken van seksueel wangedrag.

MORES werd opgericht nadat castingdirector Job Gosschalk in 2017 had erkend dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag. Het meldpunt nam ook al meldingen aan uit de mediasector. Maar nu de drie partijen zich officieel hebben gecommitteerd, geven zij zelf ook meer ruchtbaarheid aan het bestaan van MORES. Ook dragen zij voortaan financieel bij aan het onafhankelijke meldpunt.

In het programma BOOS, van maker Tim Hofman, kwamen de misstanden bij The voice of Holland in januari aan het licht. Meerdere vrouwen deden hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen.