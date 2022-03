RoddelPraat, het YouTube-kanaal van Jan Roos en Dennis Schouten, is regelmatig in opspraak vanwege grove, vaak kwetsende uitspraken. Dat is eigenlijk al vanaf dag één zo. Nu zijn Famke Louise en Carlo Boszhard allebei naar de rechter gestapt en is een aflevering van vorige week woensdag over S10 van YouTube gehaald.

RoddelPraat is een juicechannel op YouTube waar Dennis Schouten en Jan Roos elke woensdag in een (gratis) aflevering op YouTube allerlei (showbizz)zaken bespreken en gasten ontvangen.



Dennis Schouten begon RoddelPraat in 2020 met Mark Baanders. Omdat beiden op dat moment onder contract stonden bij omroep PowNed ontstond er verwarring: hoorde het programma bij de publieke omroep of niet? Daarop werd besloten dat Baanders uiteindelijk niet mocht terugkeren als presentator en werd Jan Roos naar voren geschoven.



Na zeven afleveringen stopte het programma na een eerste rel, al ontkenden Roos en Schouten dat het één iets met het ander te maken had. Roos had kwetsende uitspraken gedaan over YouTuber en presentatrice Nikkie de Jager en haar coming-out als transgender. Dat was echter niet de reden voor de stop: het duo zou worden bedreigd. Niet veel later gingen Schouten en Roos in eigen beheer, los van PowNed, door met RoddelPraat.



Een samenwerking met Talpa Network werd na uitspraken van Schouten over de interne organisatie van het bedrijf van John de Mol al na een maand gestaakt en dus werd RoddelPraat verplaatst naar YouTube.



RoddelPraat komt sindsdien vaak in het nieuws vanwege controversiële uitlatingen over met name bekende Nederlanders. Daarbij wordt niemand gespaard.

Vorig jaar augustus werd bekend dat omroepblad Televizier, de organisator van de TelevizierRing, RoddelPraat uit de selectie van de Televizier-Ster voor Online-Videoserie had gehaald, omdat het "groepen in de samenleving zou beledigen". Roos en Schouten sommeerden de Televizier-organisatie daarop het programma weer op te nemen in de selectie, maar dat gebeurde niet. Ze stapten daarom naar de rechter. Die gaf de heren gelijk, al werd het programma niet toegevoegd aan de genomineerden: Televizier mag deelnemers uitsluiten, maar de manier waarop was onzorgvuldig.

Presentator Carlo Boszhard zei in februari dit jaar aangifte te gaan doen tegen RoddelPraat omdat hij er door Roos van beschuldigd werd een andere presentator betast te hebben tijdens een live-uitzending. Daarnaast beweerde Roos dat Boszhard "overdreven handtastelijk is naar hetzelfde geslacht". Of Boszhard al aangifte heeft gedaan, is niet bekend.



Famke Louise sleepte RoddelPraat voor de rechter nadat een niet-uitgebracht nummer van haar in een uitzending te horen was. Dat was tegen haar wil. Daarbij was de muzikante kwaad omdat Schouten in de uitzending beweerde dat Ali B seksueel ongepast gedrag naar haar had vertoond. Volgens Famke Louise is dit nooit gebeurd.



YouTube heeft deze week de uitzending van vorige week woensdag verwijderd waarin Songfestivaldeelneemster S10 ter sprake kwam, omdat YouTube de content intimiderend en kwetsend achtte. In deze uitzending besprak Roos tot in detail over S10's verleden. Ze zou aan zelfverminking hebben gedaan en zelfmoordgedachten hebben gehad.