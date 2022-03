Met bijna drie miljoen kijkers per week veranderen de deelnemers van Boer zoekt Vrouw van het ene op het andere moment van onbekende, normale mensen in bekende Nederlanders. Het programma heeft al heel wat romantische successen behaald, maar dat gaat niet zonder een flinke dosis nare opmerkingen op sociale media. Hoe begeleidt KRO-NCRV de deelnemers in die tijd?

Wie Twitter tijdens de uitzendingen van Boer zoekt Vrouw in de gaten houdt, ziet wat televisie bij mensen los kan maken: kijkers die net als de deelnemers verliefd worden, maar ook fans die het niet kunnen laten uit te halen naar enkelen van de deelnemers.

Ook dit seizoen is het raak: Jouke, met 434 brieven de populairste boer van dit jaar, krijgt het flink te verduren. De Friese melkveehouder is uitgesproken in zijn mening en dat levert veel commentaar op. Zijn opmerkingen dat vrouwelijke dierenartsen "altijd smerig en vies" zijn en dat vrouwen niet op de boerderij horen te werken, schoten veel kijkers op zijn zachtst gezegd in het verkeerde keelgat. Op Twitter wordt hij dan ook een "botte boer" genoemd, en dat is de vriendelijkere benoeming.

Ook kandidate Maud, die bij boer Evert op bezoek is, maakt de tongen los. Angela de Jong noemde haar in haar AD-column "de natte droom van elke tv-maker en -kijker". "Doordat ze in de brievenaflevering in een hangmat in haar woonkamer lag te schommelen, heb ik haar onmiddellijk ingedeeld in het hokje 'geitenyoghurt, yoga, zweefteef'. Geen idee of het klopt, maar het is niet direct de categorie met wie ik de grootste klik heb in het leven."

'Een team van professionals'

KRO-NCRV is de omroep achter het succesvolle datingprogramma, dat sinds 2004 op televisie te zien is en sindsdien tot de geboorte van 96 kinderen heeft geleid. Yvon Jaspers gaat met de boeren op pad, leert ze door en door kennen en houdt ook na de seizoenen met veel van hen contact, zo vertelde Steffi Verhagen (seizoen 2018) eerder aan NU.nl.

Als NU.nl de omroep vraagt naar de begeleiding van de deelnemers (wat is er voorafgaand geregeld en hoe zit dat tijdens het seizoen?) is het antwoord kort, maar helder: "Wij hebben een team van professionals dat de boeren en de brievenschrijvers en -schrijfsters begeleidt." Boeren wordt aanbevolen niet op sociale media, en dan met name Twitter, te kijken. Meer details over die begeleiding - bijvoorbeeld hoelang en hoe intens die begeleiding is - wil KRO-NCRV niet geven.

Zeker is dat deelname veel impact heeft op de boeren. Niet alleen omdat ze mogelijk met een liefde weglopen en een nieuw leven starten, maar ook omdat ze voor altijd bekende Nederlanders zouden zijn. Of zoals boerin Bertie (seizoen 2014) twee jaar geleden vertelde aan NU.nl: "Ik doe 's zomers geen boodschappen." Omdat het Zeeuwse dorp waar ze nog altijd woont, dan wordt overspoeld met fans van het programma.

In de media 'Geile Geert' genoemd

Boer Geert (seizoen 2015) werd tijdens de uitzendingen van de speeddates en de logeerweek steevast 'Geile Geert' genoemd op sociale en in traditionele media. Ook hij vertelde dat naar te hebben gevonden. "Dat was niet leuk. Ik werk hier altijd met vrouwen en meisjes, ook toen mijn vrouw er nog was. Ik heb nog nooit een vrouw of meisje aangeraakt. Ik weet wie ik ben en ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Maar de media pakken mij wel, en dat vind ik vervelend."

Bertie las op sociale media dat mensen haar saai vonden, dat haar logees het niet leuk hadden bij haar en dat ze pijnlijke stiltes liet vallen. Op onder andere Facebook zag ze constant voorbijkomen wat mensen van haar vonden. Dat kon ze niet helemaal loslaten. "Dan ging ik kijken: wie ben jij eigenlijk?"

"Weet je, mensen hebben altijd een mening en het is heel erg makkelijk om een mening te hebben", aldus Bertie twee jaar terug tegen NU.nl. "Ik weet ook dat je wel om kan gaan met wat er op je afkomt. Daar kan iedereen denk ik wel mee omgaan. Iedereen heeft z'n eigen manier, maar dat leer je gewoon."

Of de boeren van 2022 er net zo nuchter op terug zullen kijken is de vraag: het seizoen loopt voorlopig nog en tot die tijd houdt KRO-NCRV interviews af.